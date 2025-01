Homem que assassinou porteiro em colégio de Icaraí, em Niterói, será julgado no próximo mês

Após um ano, o julgamento de Rennan de Oliveira da Silva Santos começará. Ele é o responsável pelo assassinato de Sebastião Lair Hipólito Ferreira, porteiro do colégio MV1, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói.

Sebastião foi morto a facadas por Rennan. A 2ª Vara Criminal de Niterói marcou para o dia 13 de fevereiro, às 14h15, a primeira audiência de instrução com o assassino do porteiro.

Em fevereiro de 2024, Sebastião abria a escola quando foi abordado pelo criminoso, que estava armado. Rennan ameaçou o porteiro e ordenou que ele lhe entregasse o celular. Sebastião foi esfaqueado em seguida, com diversas facadas e não resistiu.

Leia também:

➤ Rio divulga esta semana mais de 3.500 oportunidades de emprego e estágio

➤ Caminhão com produto químico tomba e motorista morre na BR-116

O acusado, durante a fuga, ainda roubou a bolsa de uma funcionária que estava chegando na escola no momento. Ele também pegou a bicicleta de uma mulher que passava próximo ao local onde tudo aconteceu.

Rennan responde por latrocínio (roubo seguido de morte) e por mais dois roubos. A Defensoria Pública chegou a requisitar, no decorrer do processo, a realização de dois exames de sanidade mental e dependência toxicológica do assassino. Nos dois, ele foi diagnosticado sem doença mental e como usuário nocivo de maconha e cocaína.

Moradores de Niterói saíram em passeatas protestando pela morte brutal do porteiro. Eles reclamavam da falta de segurança e dos frequentes assaltos no bairro de Icaraí. A filha de Sebastião, Adriana Hipólito, estava presente e se disse muito abalada. Ela relatou que estava fazendo uso constante de remédios por conta do ocorrido.

"Nós não temos mais liberdade. Hoje os presos somos nós. A pessoa sai para trabalhar cedo e não volta para casa", disse a tecnica de enfermagem.