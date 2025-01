Operação Torniquete: Polícia Civil desarticula esquema de receptação de carga de cigarros em shopping do Rio

Policiais civis da 24ª DP (Piedade) desarticularam um esquema de receptação, nesta terça-feira (28/01), que funcionava em um shopping no Méier, Zona Norte do Rio. O esquema criminoso foi revelado durante diligências da unidade para recuperar uma carga de cigarros, avaliada em R$ 35 mil, roubada em Bangu, na Zona Oeste.

A ação faz parte da segunda fase da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro, já são mais de 340 presos, além de veículos e cargas recuperados.

De acordo com as investigações, um homem já identificado seria o responsável por um esquema criminoso, que burlava as leis de fiscalização. O autor efetuava compras de cigarros e aguardava o vendedor emitir a nota fiscal eletrônica para guardá-la. Com o documento em mãos, ele cancelava a transação, levando o comerciante a fazer o mesmo com a nota no sistema.

O criminoso, então, utilizava o documento emitido antes do cancelamento da compra para tentar provar, de forma fraudulenta, que a mercadoria era regular. O esquema só foi descoberto com a verificação dos registros em site oficial, onde era possível confirmar que as notas fiscais estavam canceladas.

Durante a ação, os policiais recuperaram a carga roubada de 450 pacotes de maços de cigarros. O material foi devolvido à empresa lesada pelo criminoso. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema e garantir a responsabilização de todos os envolvidos.