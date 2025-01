Idoso é preso por tentar matar homem no Laranjal, em São Gonçalo

Um idoso foi preso, nesta terça-feira (28), por tentar matar um morador do Laranjal, em São Gonçalo, no final do ano passado. Segundo testemunhas, no dia 29 de dezembro de 2024, o acusado passou atirando contra o homem enquanto ele saía de uma padaria na região. A Polícia investiga se o caso consiste em um crime de homofobia. Três armas foram apreendidas.

Identificado como Crishna Daud da Cruz, o acusado foi preso por policiais da 74ª DP (Alcântara) nesta terça (28). As investigações apontam que ele estava em uma automóvel no momento do crime e que buzinou para chamar a atenção da vítima antes de disparar com um revólver e fugir.

A motivação ainda está sendo apurada, mas o suspeito teria proferido ofensas homofobias ao tentar explicar o episódio, segundo relatos iniciais. Na casa do suspeito, os policiais encontraram um revólver, supostamente usado no crime, e mais duas armas de fogo. As três foram apreendidas, assim como o automóvel do acusado. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária.