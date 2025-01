Homem é preso por agredir e manter namorada em cárcere privado em Maricá

Um homem acusado de agredir a própria namorada e mantê-la em cárcere privado foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (28), em Itaipuaçu, Maricá. Segundo as investigações, ele manteve a mulher presa contra sua vontade no imóvel onde ele vive ao longo desta segunda (27). Lá, ele teria golpeado a mulher com socos e ameaçado ela e familiares de morte.

De acordo com o relato da vítima, o acusado apresenta sinais de vício em drogas e teria usado um facão para ameaçá-la. Nesta terça (27), ele foi detido por agentes da 82ª DP (Maricá) e levado à Delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.