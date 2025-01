Delegado é resgatado após entrar por engano em comunidade no Rio

Um delegado da Polícia Civil do Rio foi encurralado por criminosos após entrar por engano na comunidade do Morar Carioca, no bairro Triagem, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (28). O agente, que atua na 25ª DP (Engenho Novo), precisou ser resgatado por outros policiais civis, em ação que terminou em tiroteio na região. Não há registro oficial de vítima, mas relatos de moradores indicam que uma pessoa ficou ferida.

A identidade do agente não foi divulgada. Segundo a Polícia Civil, ele foi atacado a tiros após um grupo de criminosos perceber sua chegada à comunidade. Além dos agentes civis, policiais militares da 7ª UPP e do 3º BPM foram acionados para reforçar a ação de resgate. No entanto, o policial já tinha sido resgatado quando a PM chegou ao local.

A Polícia Civil permaneceu em patrulhamento no interior da comunidade. Um procedimento foi aberto para apurar a autoria dos disparos e as circunstâncias da entrada do delegado na comunidade.

