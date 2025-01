Caminhão com produto químico tomba e motorista morre na BR-116

O motorista de um caminhão que passava pela rodovia BR-116, na manhã desta terça-feira (28), morreu após um acidente envolvendo o veículo na descida da Serra de Teresópolis. O caminhão - que transportava thinner, um solvente químico altamente inflamável - tombou na altura do km 101 e o condutor, que ficou preso entre as ferragens, não resistiu e veio à óbito no local. A via passou a manhã completamente interditada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a interdição aconteceu na altura de Guapimirim. Próximo ao local do acidente, foi detectado vazamento do produto químico. Além dos policiais, também foram acionados agentes da Defesa Civil do município, do Corpo dos Bombeiros e da concessionária EcoRioMinas, que fecharam a via às 10h10.

Leia também:

➢ Polícia Civil apreende caminhão-cegonha que transportava carros negociados por facção do Rio

➢ Rio lidera ranking de cidades com maior tempo de deslocamento no transporte público

Às 12h20, a via foi totalmente liberada. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.