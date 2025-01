Polícia encontra corpo de idoso com marcas de facada em Realengo

O corpo de um homem de 67 anos foi encontrado dentro da casa onde ele vivia em Realengo, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava sinais de esfaqueamento por todo o corpo. Segundo testemunhas, o imóvel foi alvo de um crime no último domingo (26).

O automóvel do idoso foi encontrado em uma rua próxima ao imóvel. Relatos iniciais indicam que criminosos invadiram a casa, assassinaram o idoso e levaram seu carro, mas acabaram abandonando o veículo. Policiais militares do 14º BPM (Bangu) foram acionados. Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital periciaram o local e investigam a autoria e a motivação do crime.