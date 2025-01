Morre entregador baleado durante ação policial na Baixada

O entregador de farmácia Cauã Francisco Alves da Cruz - que foi baleado durante uma ação policial em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na semana passada - não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta segunda-feira (27). O jovem de 19 anos estava internado desde a última terça-feira (21). Ele foi atingido enquanto passava pela Comunidade do Rasta, onde acontecia uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos. A autoria do disparo ainda está sendo investigada; segundo testemunhas, o tiro foi efetuado pela Polícia.

Cauã foi atingido com um tiro de fuzil no ombro direito. Testemunhas alegam que um policial militar teria tentado colocar uma arma na mão do jovem após vê-lo caído próximo ao local do tiroteio, mas acabou não o fazendo ao perceber a presença de populares. O entregador foi levado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) com uma grave lesão arterial. Ele chegou a ter o braço direito amputado por conta do disparo, mas acabou piorando no final de semana e faleceu nesta manhã.

A PM informou que policiais do 15º BPM (Caxias) atuavam na comunidade no dia do tiroteio. A equipe teria ido ao local apurar uma denúncia de execução e acabou sendo surpreendida por criminosos, segundo nota da corporação. O caso foi registrado pela 60ª DP (Campos Elíseos), que está investigando a autoria do disparo que atingiu Cauã. Segundo a Delegacia, as armas dos policiais militares que participaram da ação foram apreendidas e passarão por perícia.