Corpo carbonizado é encontrado próximo ao antigo Piscinão de São Gonçalo

Um corpo carbonizado foi encontrado abandonado na Rua Guaporé, em Boa Vista, São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (27). O cadáver foi visto por funcionários que atuam nas obras de construção do Parque RJ, no terreno do antigo Piscinão de São Gonçalo. A Polícia investiga a autoria do crime e identidade da vítima.

Leia também:

➢ Polícia prende suspeito de roubo na Praia de Icaraí, em Niterói



➢ Morre PM baleado na cabeça durante operação nos complexos da Penha e do Alemão

Segundo a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionadas e confirmaram o óbito. A área foi isolada para perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, que registrou o caso e está investigando o crime.