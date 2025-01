Colisão entre moto e carro deixa uma pessoa ferida em Cabo Frio

Uma motocicleta e um carro se envolveram em um acidente que deixou uma pessoa ferida, na tarde deste domingo (26), em Cabo Frio. O acidente ocorreu na esquina das avenidas Assunção e Nilo Peçanha, localizadas no Centro da cidade.

Segundo as primeiras informações, o carro transitava pela Avenida Assunção no momento em que fez uma conversão à direita para entrar na Rua Nilo Peçanha. Neste instante, a moto, que trafegava no mesmo sentido, colidiu na lateral do automóvel.

O motociclista ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

As autoridades ainda apuram a causa do acidente. Agentes da Polícia Militar estiveram no local para registrar a ocorrência e realizar os procedimentos devidos.