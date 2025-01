Policial Militar reage a assalto e é executado por criminosos no Aterro do Flamengo, no Rio

Um Policial Militar foi morto a tiros por criminosos, durante uma tentativa de assalto no Aterro de Flamengo, na Zona Sul do Rio, neste domingo (26). Segundo testemunhas, os autores do crime estavam fortemente armados dentro de um Corolla Cross, e também tentando roubar um outro veículo.

O policial Marco Paulo Freire de Azevedo, viu a situação e reagiu, mas ao tentar atirar, sua arma travou. O PM foi então, executado a tiros pelos criminosos. Ele era terceiro sargento da PM do Rio de Janeiro.

* Em apuração