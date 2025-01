MC Poze do Rodo desabafa e crítica operação policial no Alemão

MC Poze fez críticas em suas redes sociais sobre operação policial no motor do Alemão - Foto: Reprodução

MC Poze fez críticas em suas redes sociais sobre operação policial no motor do Alemão - Foto: Reprodução

O MC Poze do Rodo, apareceu em suas redes sociais, fazendo críticas a uma operação policial que aconteceu no morro do Alemão, Zona Norte do Rio, na última sexta feira.

"Ontem fui no Complexo do Alemão, entreguei mais de seis toneladas de alimentos para a rapaziada que precisa, qual a resposta do governo? A resposta é essa daí. A gente foi lá, operação", disse o artista nos stories do Instagram.

Poze também lamentou a morte do morador Carlos André Vasconcelos, atingido por uma bala perdida durante a operação. "Aí morreu um jardineiro, trabalhador. Aí você vai fazer uma música em cima disso daí, 'Ah, tá fazendo apologia'. Apologia é o c*ralho, vocês não entendem a nossa revolta, não", afirmou.

O cantor rebateu as críticas sobre suas músicas, que relatam essas vivências. "Vocês nunca passaram por nada dentro de uma comunidade, vocês ficam falando, mas nunca passaram perrengue na comunidade. Vocês não dirijam a palavra a mim quando eu me referir a favela", disse.

Ele explicou que esse foi o motivo pelo qual deixou a comunidade. "É revoltante, revoltante. Tu fala que é da favela, que é cria, mas mora na Barra, como é que eu não vou morar na Barra? Quer que meus filhos passem por essas coisas? Ficar tampando o ouvido? Quem faz isso é o próprio Estado, os caras quebram tudo com tiro", afirmou.

Poze ainda lamentou que os moradores do Complexo do Alemão tenham que arcar com as consequências da operação. "Sabe o que vai acontecer agora? Morador que não tem nem da onde tirar dinheiro, vai reformar seu barraco, sua casa, sua janela", pontuou o artista.

Ao menos 5 pessoas morreram durante a operação policial nesta sexta feira (24). O morador citado por Poze foi atingido por um tiro nas costas enquanto tomava um café, a caminho do trabalho, em frente a uma estação do BRT.