Disque Denúncia pede informações sobre casal envolvido na morte de jovem na Baixada Fluminense

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, neste domingo (26), um cartaz de procurados, para auxiliar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Alan Santos Gusmão Júnior, de 26 anos e de Leandra Victoria de Souza Fortunato, de 22 anos. Eles são os principais suspeitos de envolvimento no assassinato de Larissa dos Santos Silva, de 26 anos, que foi encontrada morta nesta sexta-feira (24) em Nova Iguaçu. Eles já são considerados foragidos da Justiça.

Ela foi vista pela última vez, na terça-feira (21) no bairro Jardim da Viga, em Nova Iguaçu, entrando em um carro de aplicativo. A última localização de GPS indicada pelo celular da vítima foi registrada em Niterói, no bairro São Francisco, a cerca de 50 km do local onde ela foi vista pela última vez.

Policiais encontraram o corpo de Larissa, com marcas de facada e enrolado em lençóis, enterrado no quintal da casa de Alan. Um pedreiro da região denunciou o crime à Polícia. em depoimento, disse que tinha sido contratado por Alan para concretar um canteiro e que, após o serviço, Alan lhe teria pedido ajuda para enterrar um corpo. O pedreiro recusou prontamente.

Segundo as investigações da DHBF, indicam que Alan era casado com Leandra Victória e mantinha uma relação extraconjugal com Larissa. Alan e Leandra Victoria, haviam se separado por alguns meses, mas reataram casamento, na semana do Natal. Apesar disso, ele continuava se encontrando com Larissa. Leandra, que também é considerada foragida, é apontada como partícipe do assassinato da vítima.

Diante dos fatos, Justiça do Rio determinou a prisão do casal Alan Santos e Leandra Victoria, e expediu um Mandado de Prisão, pelo Serviço de Administração do Plantão Judiciário/TJRJ, pelos crimes de Homicídio Simples e Subtração ou Ocultação de Cadáver, com pedido de prisão temporária, para que assim os fatos possam ser esclarecidos.

Assim a DHBF, segue em diligências para prender o casal e pede o apoio da população para denunciar o paradeiro dos foragidos da Justiça, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

