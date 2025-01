Homem é preso após perseguição com carro roubado em Niterói

Um homem foi preso no Barreto, em Niterói, após se envolver em uma perseguição policial na noite desta sexta-feira (24). Dirigindo um carro com registro de roubo, o suspeito fugiu de uma ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Ponte Rio-Niterói e só foi detido no Barreto, após bater em vários veículos e realizar manobras arriscadas no caminho. Uma carga de drogas foi apreendida com ele.

Segundo a PRF, após alcançarem o condutor, os agentes confirmaram que o veículo consta como roubado no sistema policial desde setembro do ano passado. No interior do carro, foram encontrados 11 kg de cocaína, um simulacro de arma de fogo e um drone, além de dois celulares. Todo o material foi apreendido. O suspeito foi levado para a 78ª DP (Fonseca).

Leia também:

➢Justiça determina prisão de casal por morte de jovem na Baixada

➢ PF prende empresário suspeito de estuprar menor durante voo para o Rio