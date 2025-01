Flamengo derrota Volta Redonda por 2 a 0 no retorno dos titulares

Michael foi o autor do primeiro gol rubro-negro neste sábado (25), em partida disputada no Distrito Federal - Foto: Divulgação/Flamengo

Michael foi o autor do primeiro gol rubro-negro neste sábado (25), em partida disputada no Distrito Federal - Foto: Divulgação/Flamengo

A equipe titular do Flamengo estreou no Campeonato Carioca 2025 neste sábado (25) e já voltou aos gramados com uma vitória. O time derrotou o Volta Redonda por 2 a 0, em partida disputada no Estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal. O resultado coloca o Fla na terceira posição da tabela; o Volta segue na vice-liderança do torneio.

O primeiro tempo teve destaque do Fla com boas jogadas no lado direito do campo. O primeiro gol veio aos 42 minutos, quando Michael acertou um passe para Plata, que chutou no goleiro e garantiu um rebote para o próprio Michael, que acertou o chute e balançou a rede pela primeira vez na partida.

Leia também:

➢ Danilo acerta com Flamengo e deve ser anunciado em breve

➢ Rafa Benítez, ex Real Madrid e Tata Martino, ex Barcelona, entram na lista de possíveis técnicos do Botafogo

O segundo gol veio logo no começo do 2° tempo. Dessa vez, foi Plata o autor, que transformou uma bola na intermediária em um belo gol na gaveta. O placar não voltou a mudar, mas a partida ainda contou com uma novidade para os rubro-negros: o atacante Juninho fez sua estreia e entrou aos 34 minutos do 2° tempo. Ele chegou perto de marcar o terceiro gol, mas o placar fechou em 2 a 0.

Agora, o Fla volta a entrar em campo na quinta-feira (30), às 21h30, para enfrentar o Sampaio Corrêa na reabertura do Maracanã. Já o Volta Redonda enfrenta a Portuguesa no Estádio Raulino de Oliveira, às 20h30 de quarta-feira (29).