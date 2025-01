Suspeito de participar de esquema de venda de drogas e armas é preso em São Gonçalo

Na tarde desta quinta-feira (23), após uma denúncia, foi localizado Matheus Fernando Carmona de Azevedo, o 'Carmona'. Aos 22 anos, ele é apontado como parte da quadrilha conhecida como "Bonde dos Fantasmas". O grupo praticava roubo a bocas de fumo em São Gonçalo a Itaboraí.

Ele foi localizado na Praça do Relógio, na Rua Yolanda Saad Abuzaid, em Alcântara, em São Gonçalo. Policiais do 7º BPM o encontraram e efetuaram a prisão. Após a abordagem, Carmona foi conduzido a Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.

Carmona é citado em conversas interceptadas a respeito do esquema que envolve a venda de drogas e armas roubadas de bandidos que atual em comunidades de São Gonçalo e Itaboraí. As conversas também apontam o envolvimento de policiais militares que já foram afastados pela corporação.

Leia também:

▶ São Gonçalo oferece mais de 120 vagas de emprego para diversos cargos

▶ Militar aposentado é preso por estuprar neta de 6 anos em Niterói

Na DH, foi constatado que Carmona também era investigado por assassinato, que aconteceu no dia 11 de janeiro deste ano. Na ocasião, um homem de 19 anos foi assassinado com três tiros no bairro Jardim República, em São Gonçalo. Após prestar depoimento, Carmona seguiu preso.