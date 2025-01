Militar aposentado é preso por estuprar neta de 6 anos em Niterói

Homem foi capturado no Fonseca nesta quinta (23) e levado para Delegacia no Mutuá - Foto: Reprodução/Polícia Civil

Homem foi capturado no Fonseca nesta quinta (23) e levado para Delegacia no Mutuá - Foto: Reprodução/Polícia Civil

Um homem de 55 anos acusado de estuprar a própria neta, de 6, foi preso por policiais civis de São Gonçalo nesta quinta-feira (23). Militar aposentado da Marinha, ele foi capturado pelos agentes no Fonseca, em Niterói. O crime foi denunciado pela filha dele, mãe da vítima, que procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo após descobrir o crime.

Segundo a Polícia, a mulher relatou ter percebido mudanças no comportamento da filha e sinais de irritação na pele na região genital da criança. Após uma consulta médica indicar sinais de abuso sexual, ela conversou sobre o assunto com a criança, que lhe contou com detalhes sobre o crime. De acordo com o relato, o avô a molestava quando a menina passava os finais de semana na casa dele.

Após investigações e da expedição de um mandado de prisão contra o militar, os agentes da Deam foram até Niterói nesta quinta (23) e capturaram o homem, que foi levado para a sede da Delegacia, no Mutuá. Ele permaneceu preso pelo crime e vai responder por estupro de vulnerável.