São Gonçalo oferece mais de 120 vagas de emprego para diversos cargos

O Sine Alcântara fica na Rua Doutor Alfredo Backer, já o Sine do Partage Shopping está localizado no G3 do shopping - Foto: Divulgação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Trabalho e em conjunto com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), está oferecendo 126 vagas de emprego em diversos cargos para pessoas das mais diversas idades, com ou sem experiência comprovada. Os interessados deverão comparecer, a partir desta sexta-feira (24), das 10h às 16h, a uma das unidades do Sine, no Partage Shopping ou no Alcântara, para serem encaminhados para as vagas.

Confira as vagas disponíveis:

- 50 vagas para motorista de ônibus urbano: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na área, ter resolução 789, possuir habilitação nas categorias D e E, com fundamental incompleto, para pessoas de 22 a 60 anos;

- 35 vagas para manobreiro: para pessoas de ambos os sexos, não é necessário ter experiência, para pessoas com habilitação na categoria D, com fundamental incompleto e idade entre 20 e 60 anos;

- 30 vagas para motorista de ônibus rodoviário: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 22 e 60 anos, com fundamental incompleto, experiência comprovada, possuir resolução 789, com habilitação nas categorias D e E;

- 5 vagas para auxiliar de serviços gerais: para pessoas do sexo masculino com bom vigor físico, com experiência comprovada na área, idade entre 22 e 40 anos e fundamental incompleto;

- 2 vagas para cozinheiro geral: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na área, com fundamental incompleto e idade entre 25 e 50 anos;

- 2 vagas para ajudante de cozinha: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na área, com idade entre 25 e 45 anos e com fundamental incompleto;

- 2 vagas para garçom: para pessoas do sexo masculino, com experiência comprovada na área, com idade entre 25 e 40 anos e fundamental incompleto.

Serviço:

O Sine Alcântara fica na Rua Doutor Alfredo Backer, número 500 (lojas 11 e 12), Alcântara, São Gonçalo. Já o Sine do Partage Shopping está localizado no G3 do shopping, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro.