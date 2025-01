Criminosos dão golpe de falsa entrega de exames no Rio

Neste início de ano, um novo golpe vem sendo praticado pelas ruas do Rio de Janeiro. De acordo com investigações da Polícia Civil, um grupo de criminosos estaria aplicando golpes em pacientes de um hospital particular na Zona Sul da cidade, cobrando uma taxa de R$ 9 para realizar a entrega de exames à domicílio.

Segundo informações provenientes das investigações, uma mulher foi vítima do golpe após ter dado entrada, no dia 13 de janeiro, na emergência do Hospital Samaritano. Ela realizou exames e foi liberada. Porém, três dias depois, uma pessoa que se identificou como funcionário do local, ligou para a vítima informando dados pessoais como nome completo, endereço e os exames que ela havia realizado.

Ainda durante a ligação, o golpista afirmou que um dos exames não poderia ser acessado pela internet, mas uma cópia seria entregue no endereço da paciente, pelo valor de R$ 9.

No momento da entrega, a vítima não estava em casa, mas seu marido efetuou o pagamento, percebendo, posteriormente, que na verdade foram descontados R$ 2,5 mil. Ele afirma que, no visor do aparelho onde realizou o pagamento, aparecia o valor de R$ 9.

O caso é investigado pela 9ª DP (Catete).

Em nota, o Hospital Samaritano afirma que vê com preocupação a intensificação de golpes contra pacientes de unidades de saúde e destaca que não realiza cobranças fora das dependências do hospital. A unidade também se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.