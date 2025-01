Ação conjunta da Prefeitura de Niterói e PM recupera dois carros roubados e prende quatro suspeitos por receptação

Duas ocorrências envolvendo veículos roubados resultaram na prisão de quatro suspeitos e na recuperação dos automóveis graças ao Sistema de Cercamento Eletrônico do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), da Prefeitura de Niterói, que identifica veículos furtados ou roubados, mesmo que oriundos de outros municípios, ao passarem por Niterói.

Nesta quarta-feira (22), policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar, com suporte do Cisp, prenderam quatro homens que haviam roubado um Gol branco, placa QPW5H41, em São Gonçalo. Após informações via rádio da Polícia indicando que o veículo estava em direção a Niterói, guardas municipais passaram a monitorá-lo. O carro foi localizado em Itacoatiara, onde os suspeitos foram detidos na areia da praia. O responsável pelo veículo informou à polícia que havia adquirido o carro há 15 dias por R$ 15 mil. Os homens foram encaminhados à 81ª DP (Itaipu) e presos por receptação.

Em outra ocorrência também nesta quarta, um veículo suspeito de envolvimento em um sequestro relâmpago foi recuperado por policiais do 12º BPM na comunidade conhecida como Risca Faca, em Maricá. A denúncia chegou ao Cisp pelo Whatsapp 21 98450 - 0153, os guardas municipais buscaram o veículo no sistema e repassaram as informações para o Programa Segurança Presente.

Cercamento – Desde a implantação do Sistema de Cercamento Eletrônico, em 2019, pela Prefeitura de Niterói, mais de 580 veículos roubados, clonados ou envolvidos em crimes foram recuperados, sendo 134 apenas em 2024. O sistema opera 24 horas por dia e conta com 120 câmeras inteligentes capazes de ler fragmentos de placas, identificar veículos por cores e até cruzar informações com sistemas de outros estados.

A ferramenta tem sido um aliado fundamental no combate à criminalidade, permitindo que guardas municipais e forças de segurança monitorem veículos furtados de forma eficiente. No caso do Gol de São Gonçalo, o rastreamento realizado pelo Cisp possibilitou a prisão dos suspeitos antes que o veículo fosse utilizado em outras atividades ilícitas.

Já no caso do veículo envolvido no sequestro relâmpago, o uso de inteligência artificial e a integração com outros programas de segurança garantiram o sucesso da operação.