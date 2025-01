Dois suspeitos são baleados e fuzil é apreendido pela PM no Jardim Catarina

Dois homens foram baleados e um fuzil foi apreendido por policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ºBPM (São Gonçalo) na tarde desta terça-feira (21), no Jardim Catarina, em São Gonçalo. De acordo com a polícia, o homem que portava o armamento foi flagrado pelo helicóptero da TV Globo no último dia 17 'desfilando' pela comunidade.

Segundo informações da PM, a equipe policial foi atacada a tiros por criminosos minutos após acessar a Rua Eugênio Fromentim para realizar um retorno, com o objetivo de chegar até a BR-101. Depois de virar alvo dos disparos, os militares se encaminharam ao encontro dos suspeitos, iniciando uma troca de tiros.

Pouco depois, dois dos suspeitos foram encontrados baleados no chão. Com um deles foi apreendido um fuzil Colt 5.56. Os homens, de 17 e 24 anos, foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Fuzil apreendido pela PM no Jardim Catarina | Foto: Divulgação

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).

De acordo com informações da PM, o homem que portava o fuzil foi flagrado nesta semana pelo helicóptero da TV Globo durante uma reportagem. Nas imagens, ele estaria 'desfilando' com o armamento.