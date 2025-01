É grave o estado da passageira baleada em carro de aplicativo na Avenida Brasil

Uma mulher de 38 anos foi baleada durante uma tentativa de assalto na manhã desta terça-feira (21), na Avenida Brasil, altura do Caju, na Zona Portuária. A vítima estava em um carro por aplicativo.

Conforme informações da Polícia Militar, o motorista do veículo relatou a uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) que foi abordado por criminosos. O condutor tentou fugir, mas os suspeitos dispararam contra o carro.

O motorista conseguiu chegar até uma cabine do BPVE, antes do acesso à Linha Vermelha, e informou sobre o crime aos policiais. A mulher foi socorrida e levada para o Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

A mulher foi baleada na região lombar e no braço esquerdo. Recebeu o primeiro atendimento no Hospital Federal de Bonsucesso e precisou ser transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão). A Polícia Civil informou que o motorista já prestou depoimento e que os agentes estão realizando diligências para identificar os responsáveis pelo crime.