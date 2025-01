"China" é preso em operação para remover barricadas em Santa Luzia; vídeo

Um homem de 14 anos, conhecido pelo apelido "China", foi preso durante uma ação da Polícia Militar para combater o roubo de veículos e remover barricadas em Santa Luzia, em São Gonçalo, na manhã desta terça-feira (21). Cerca de 12 toneladas de material usado para bloquear vias na região foram removidas durante a ação, que também terminou com tiroteio e uma carga de drogas apreendidas.

Segundo a corporação, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi enviada às Comunidades das Guíndias, do Caroba e do Cano Furado para procurar suspeitos ligados a crimes de roubo de carga e veículos na região. Enquanto entravam na premeria comunidade, os agentes repararam em um homem de mochila, que teria fugido ao perceber a presença dos policiais.

O homem acabou sendo alcançado pelos agentes e detido. Durante a revista, os policiais encontraram uma carga ainda não quantificada de drogas e um aparelho de rádio transmissão, supostamente utilizado para comunicação entre criminosos. O material foi apreendido e o suspeito foi levado para a 74ª DP (Alcântara), onde permaneceu preso.

Ainda de acordo com os agentes, criminosos dispararam contra a equipe durante a ação. Apesar disso, não há registro de feridos ou de outros presos. A equipe policial removeu barricadas na Avenida Júlio Lima, na Rua Zeferino Costa, na Rua Cardeal Mauri e na Rua Conde Caravelas.