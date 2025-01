Preso no Espírito Santo o líder do tráfico em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam, nesta segunda-feira (20/01), o líder do tráfico de drogas de Angra dos Reis. A prisão ocorreu em Guarapari, no Espírito Santo, após cruzamento de dados de inteligência.

Segundo os agentes, o criminoso é a liderança da facção nas comunidades Areal, Banquete, Pró-morar e Nova Angra e promovia guerras para a expansão territorial, vindo a ser conhecido como "senhor da guerra" na região. Ele possui vasto histórico criminal, contabilizando mais de 50 anotações.

Leia também:

Calor intenso em Niterói: Cidade registra maior temperatura do Brasil

Acidente entre carreta e ônibus deixa um homem gravemente ferido em Caxias

De acordo com as investigações, ele manteve uma visão empresarial do crime, possuindo possui duas pousadas para lavagem do dinheiro. O criminoso estava escondido no Complexo do Alemão, local no qual mantém moradia, mas fugiu de lá por conta da "Operação Torniquete" realizada na última semana.

A partir da movimentação foi captada pelo Setor de Inteligência da delegacia, que realizava um trabalho contínuo com a finalidade de prendê-lo, foi possível identificar que ele fugiu para o Espírito Santo, local em que sua mulher tem um imóvel. Contra o homem, foram cumpridos mandados de prisão pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.