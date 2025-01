Ex-BBB Lucas Luigi volta a instalar pisos: 'É a vida do brasileiro'

Um ano após participar do "BBB 24", o carioca Lucas Luigi, de 29 anos, voltou à rotina e segue trabalhando como instalador de pisos. Morador de Guadalupe, na Zona Norte do Rio, o ex-BBB surpreendeu os internautas ao compartilhar um vídeo nas redes sociais mostrando seu trabalho.

"Além de dançarino, dread maker [pessoa que faz ou cuida de dreads] e ator, sou instalador de piso de madeira e vinílico", explicou Luigi, lembrando que antes de entrar no "Big Brother Brasil" trabalhava como instalador na empresa do pai durante o dia e em uma loja de roupas multimarcas à noite.

Atualmente com 666 mil seguidores no Instagram, Lucas Luigi também se dedica à criação de conteúdo para as redes sociais. Apesar de não ter ganho dinheiro após sua participação no programa, ele segue batalhando.

Pai de um menino de 4 anos e casado com a bailarina Helena Claudia, o ex-BBB também falou sobre as dificuldades de pagar as contas e criar o filho.

"Tudo na vida precisa ser feito com muito amor e vontade. Essa é a vida do brasileiro, cara. Coitado de quem só sabe fazer uma coisa. Já percebeu o quanto de dinheiro a gente gasta no começo do ano? Com a escola da criança, as compras...", refletiu o ex-BBB.