Mãe e padrasto de bebê morto por traumatismo são presos em Niterói

A mãe e o padrasto de um bebê que morreu após sofrer um traumatismo craniano no município de Bom Jesus do Itabapoana foram presos pela Polícia Civil no Centro de Niterói. A prisão aconteceu no último dia 14 de janeiro, mas só foi divulgada pela Polícia nesta semana. O casal é investigado pela morte da criança de oito meses, que aconteceu em dezembro de 2024.

O casal foi encontrado pelos agentes próximo a Rodoviária em Niterói. Segundo a Polícia, tanto o padrasto como a mãe alegam que o bebê caiu de um carrinho acidentalmente. De acordo com o portal "g1", no entanto, a perícia apontou que o corpo não tinha ferimentos condizentes com os de uma queda e apresentava apenas a lesão na cabeça. A criança chegou a ser levada para o Hospital São Vicente de Paulo, em Bom Jesus, mas não resistiu.

A prisão e as investigações foram realizadas pela 144ª DP (Bom Jesus do Itabapoana), em apoio com policiais civis de Niterói. O casal foi levado de volta ao município no Noroeste Fluminense e permaneceu preso, à disposição da Justiça, após passar por audiência de custódia na última semana.