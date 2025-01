PM prende dois suspeitos do tráfico de drogas em Niterói; Vídeo

Na madrugada desta terça-feira (21), policiais do 12° BPM de Niterói receberam informações, através do Disque Denúncia, sobre tráfico ilícito de drogas na Rua Francisco da Costa Menezes, comunidade do Rato Molhado, em Maravista.

Os agentes se deslocaram ao endereço citado afim de verificar a denúncia de tráfico na região. Na localidade, os agentes se depararam com suspeitos que, ao notarem a presença policial, soltaram a mochila no chão.

Após abordagem, um dos acusados confirmou fazer parte do tráfico de drogas na localidade.

Dentro da mochila, os agentes apreenderam 77 trouxinhas de Skank; 66 pedras de crack; 59 pinos de cocaína; 2 radiotransmissores; 2 celulares; 1 bateria de radiotransmissor e 1 carregador de radiotransmissor.





Os agentes apreenderam farto material entorpecente Divulgação

Autor: Divulgação

Diante dos fatos, os policias se encaminharam à 81ª DP (Itaipu) para registro e autuação em flagrante delito. Posteriormente, deslocaram-se à 76ª DP (Centro), onde os acusados permaneceram presos.