Polícia Civil indicia duas pessoas por explosão de lancha que matou dois em Cabo Frio

A 126ª DP (Cabo Frio) concluiu o inquérito que apurava a explosão de uma lancha, em junho do ano passado, em Cabo Frio, Região dos Lagos. No incidente, duas pessoas morreram em decorrência das lesões: um homem de 36 anos e um menino de apenas 4 anos. O dono da embarcação e o marinheiro que conduzia a lancha foram indiciados.

Segundo as investigações, no momento da explosão, havia 11 pessoas a bordo, incluindo o marinheiro. Dez delas eram turistas do estado do Espírito Santo e oito ficaram feridas e precisaram ser hospitalizadas.

O inquérito apontou que o acidente foi causado pela substituição da tampa do tanque e por excesso de combustível no momento do abastecimento. Os indiciados vão responder por dois homicídios culposos, cinco lesões corporais, incêndio e atentado à segurança marítima.

Os agentes da delegacia de Cabo Frio apuraram ainda que a embarcação não possuía seguro. Desta forma, em julho de 2024, a Justiça acolheu o pedido para congelar os bens dos causadores do acidente com o propósito de garantir indenizações e evitar que os investigados transferissem os seus bens para terceiros. Além do congelamento dos bens, a justiça determinou o bloqueio de R$ 450 mil em contas.

O caso foi relatado ao Ministério Público.