Foragido de Minas Gerais é preso em comunidade no Rio

Policiais militares do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), após informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam na tarde deste domingo (19), na Estrada do Itanhangá, Comunidade do Cloro, Zona Oeste do Rio, os criminosos ligados a facção criminosa Comando Vermelho (CV), Wendel Carlos de Trindade, de 24 anos e Matheus dos Santos Oliveira, de 22 anos.

Guarnição do Grupamento de Ações Táticas (GAT) de posse de informações e quando em patrulhamento, na Estrada do Itanhangá, na Comunidade do Cloro, avistou suspeitos em atitude suspeita, que ao avistarem a viatura tentaram empreender fuga, no entanto os policiais após cerco tático, conseguiram detê-los e com eles foram encontrados os seguintes materiais: 170 - Invólucros de cocaína; 120 - Invólucros de Maconha e 60 – Pedras de Crack.

Diante do exposto, policiais procederam com o material e os criminosos para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde Matheus, oriundo do tráfico de drogas em Cascadura, Zona Norte do Rio, ficou preso no tráfico de drogas e Wendel, oriundo da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais/MG, permaneceu preso, pois existia em contra ele dois Mandados de Prisão, expedidos pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Juiz de Fora, pelos crimes de Tráfico de Drogas, Corrupção de Menores e Homicídio. Os dois criminosos já foram encaminhados a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde já estão acautelados à disposição da Justiça.