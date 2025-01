Acusado de tráfico é preso após ser baleado em operação da PM em São Gonçalo

Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam um acusado de tráfico, de 20 anos, na tarde dessa segunda-feira (20), após ele ter sido baleado, na Estrada Santa Luzia, próximo à fábrica da Ambev, em São Gonçalo,

Os policiais realizavam patrulhamento no entorno da comunidade do Jardim Catarina, na altura da BR-101, quando avistaram dois homens em uma motocicleta. O passageiro carregava uma mochila e uma arma longa.

Os policiais tentaram abordar a dupla, mas foram recebidos a tiros e revidaram. Durante a troca de tiros, o garupa foi atingido em um dos ombros e no tórax, e os dois suspeitos caíram da moto, fugindo em seguida para dentro de uma loja.

Com apoio de outras equipes, os agentes localizaram o suspeito ferido. Ele estava com uma carabina calibre .30 e foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê, onde segue no centro cirúrgico. A motocicleta utilizada pela dupla foi recuperada, e outros materiais, como carregadores, munições e entorpecentes, foram apreendidos.

