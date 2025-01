'Pego no pulo!': Homem é preso em flagrante ao furtar casa em São Francisco, Niterói

Policiais Militares prenderam em flagrante um homem, de 53 anos, acusado de furtar uma casa no bairro São Francisco, Zona Sul, em Niterói, neste domingo (19). A prisão ocorreu depois que os agentes do 12º BPM (Niterói), foram acionados via 190 até a Avenida Presidente Roosevelt.

No momento em que chegaram ao imóvel das vítimas, os agentes flagraram o homem pulando o muro da residência, levando uma bolsa com objetos furtados da casa. Entre os objetos estavam uma bomba d’água, calha de alumínio, fios, cobre e uma torneira. Os itens foram recuperados pelos policiais.

Leia também:

Trump assume pela segunda vez a presidência dos Estados Unidos

Polícia Civil prende homem por agredir enteado de apenas 6 anos com cabo de vassoura

O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Jurujuba (79ª), onde foi autuado por furto e segue à disposição da Justiça.