Polícia Civil realiza entrega de celulares recuperados em ações no Centro do RJ e na Região dos Lagos

A Polícia Civil realizou a devolução de aparelhos celulares, que haviam sido roubados e furtados, aos legítimos proprietários. O mutirão ocorre depois da recuperação de cerca de 800 telefones durante diligências de delegacias da instituição.

Nas últimas semanas, a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) realizou duas etapas para restituição dos aparelhos aos legítimos proprietários. Quase 200 celulares foram entregues às vítimas, que foram chamadas para ir até à especializada, na Cidade da Polícia.

A iniciativa ocorreu após diligências no Camelódromo da Uruguaiana, no Centro do Rio, ao longo dos últimos quatro meses. Todo o material foi periciado e os donos identificados por meio de uma ação conjunta do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC). Os agentes continuarão identificando as demais vítimas e solicitam que, quando contatadas, compareçam à delegacia para recuperar seu celular.

Nesta semana, o Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI) também realizou a mesma ação, por meio da 118ª DP (Araruama). A unidade recuperou 30 celulares subtraídos durante a “Operação Sétimo Mandamento”, que teve início em novembro do ano passado. Segundo os agentes, os valores de mercado variam entre R$ 500 e R$ 10 mil e parte das vítimas era pessoas desempregadas ou que adquiriram seus celulares a muito custo, muitas ainda pagando as parcelas da compra.

A Polícia Civil, por meio de seus departamentos e suas respectivas delegacias, continuará combatendo esses crimes, além dos delitos de receptação. A Sepol reforça a necessidade da realização de registro de ocorrência para identificação da vítima em caso de recuperação do aparelho.