'Didi' é preso por tráfico no Morro do Cavalão, em Icaraí, Niterói

Acusado de tráfico de drogas, um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (20), no Morro do Cavalão, em Icaraí, Niterói. Com ele, além de drogas, a polícia apreendeu uma pistola.

De acordo com policiais do 12ºBPM (São Gonçalo), a equipe de inteligência da unidade recebeu uma denúncia que apontava a localização de criminosos da região. No ponto indicado, um criminoso conhecido como Didi foi localizado e preso.

Ele já acumula duas passagens pela polícia por tráfico e uma por porte ilegal de arma de fogo.

No local onde estava escondido, a polícia apreendeu 53 pedras de crack, 32 frascos de loló, dois carregadores, quatro munições, um radio de comunicação e uma pistola 9mm.

O material e o acusado foram levados para a central de flagrantes da 76ª DP (Centro).