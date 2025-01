PM apreende drogas avaliadas em quase R$ 157 mil em operação na RJ-104

No final da noite desta sexta-feira (17), durante uma operação de fiscalização na RJ-104, km 4, sentido São Gonçalo, altura do Baldeador, agentes do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) apreenderam uma grande quantidade de drogas, avaliadas em cerca de R$ 157 mil.

A abordagem ocorreu por volta das 23h37, quando os policiais realizaram a averiguação de um veículo Fiat Siena Fire Flex, cor prata. Inicialmente, foi realizada uma revista pessoal no condutor, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Contudo, ao revistar o veículo, os agentes descobriram várias sacolas pretas na mala, contendo diferentes tipos de drogas.

Entre os materiais apreendidos estavam crack, maconha e cocaína. Além das drogas, também foram encontrados seis rádios transmissores.

O total das drogas apreendidas foi avaliado em R$ 156.990,00, e o material foi encaminhado à perícia. O condutor do veículo, foi detido e levado para a 76ª DP (Niterói) onde permaneceu preso. O veículo foi apreendido e encaminhado à 78ª DP (Fonseca).





Divulgação