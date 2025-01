Morre Luizinho Andanças, um dos maiores intérpretes da Porto da Pedra, aos 61 anos

O mundo do samba recebeu com muita tristeza a notícia do falecimento do intérprete Luizinho Andanças, aos 61 anos, neste sábado (18), no Rio de Janeiro. O cantor, que fez história na Porto da Pedra, além de ter passagens pela Mocidade Independente de Padre Miguel, Acadêmicos de Santa Cruz, Inocentes de Belford Roxo e Unidos de Padre Miguel, estava internado no Hospital Dom Pedro II, em Santa Cruz, lutando contra as complicações de um acidente vascular cerebral (AVC). Ainda não foram divulgados detalhes sobre o horário do velório e sepultamento.

Leia também:

Proeis Maricá prende dupla suspeita de praticar assaltos de bicicleta

São Gonçalo realiza operação de ordenamento urbano

Luís Fernando Guaglianone dos Santos, o Luizinho, construiu uma carreira sólida e se tornou uma figura marcante no cenário do samba carioca. Ele ficou conhecido por ser o intérprete que mais vezes defendeu a Porto da Pedra, mas também deixou sua marca em outras escolas, com sua voz potente e apaixonada.

A Porto da Pedra, em nota nas redes sociais, lamentou profundamente a perda do artista. “É com imensa tristeza que o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra recebe a notícia do falecimento de um de seus ídolos: Luizinho Andanças, intérprete que mais vezes defendeu o Tigre na história da escola”, escreveu a agremiação nas redes sociais.

Sua voz seguirá ecoando na memória de todos apaixonados pelo carnaval, e claro, no coração de toda nossa comunidade, com quem Luizinho sempre teve uma relação carinhosa e especial”, continuou.

Você será eterno, Luizinho! Arrepia, Tigre!”, finalizou.

A última escola em que o cantor atuou foi a Acadêmicos de Santa Cruz, no carnaval de 2024. A agremiação também se manifestou nas redes sociais, agradecendo pela dedicação e pelo legado deixado por Luizinho: "Obrigado, Luizinho, por todo o trabalho incrível e dedicação ao nosso pavilhão. A direção da Acadêmicos de Santa Cruz comunica a saída de Luizinho Andanças, que desempenhou a função de intérprete. A Santa Cruz é pra quem acredita."

O legado de Luizinho Andanças, um dos maiores nomes do samba, ficará marcado para sempre na história do carnaval carioca.