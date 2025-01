Tentativa de assalto em restaurante termina com suspeito morto e outro ferido na Barra da Tijuca

Um turista paraguaio ficou ferido e um suspeito foi morto, durante uma tentativa de assalto na noite deste domingo (19), na Barra da Tijuca.

Um casal que jantava em uma mesa externa em um restaurante da Avenida Lúcio Costa, próximo a Praia do Pepê, foi vítima de uma tentativa de assalto por dois bandidos em uma motocicleta. Um policial civil que estava à paisana na parte interna do estabelecimento, notou a movimentação e reagiu a tiros. Um dos suspeitos morreu e o segundo ficou ferido.

Leia também:

Polícia Civil prende homem por agredir enteado de apenas 6 anos com cabo de vassoura

Polícia Civil prende massagista por importunação sexual em Rio das Ostras; Vídeo



No momento da ação criminosa, as pessoas que estavam do lado de fora, correram para dentro do restaurante assustados. Na confusão, o turista paraguaio, Matias Arias, de 29 anos, bateu a cabeça na parede, o que causou um corte.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital e pela 16ª DP (Barra da Tijuca).