Polícia Civil prende homem que aplicava golpe em idosos em agências bancárias

Policiais civis da 37ª DP (Ilha do Governador) prenderam um homem, neste sábado (18/01), por aplicar o golpe conhecido como “falsa ajuda” em idosos em uma agência bancária. A prisão ocorreu no bairro de Cocotá, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, após um trabalho de monitoramento realizado pelos agentes da delegacia em conjunto com funcionários do banco.

De acordo com a investigação da unidade, o acusado foi surpreendido ao tentar enganar uma vítima, junto com seu comparsa, que conseguiu fugir. O golpe consiste em abordar vítimas idosas, fingindo oferecer auxílio no caixa eletrônico. Enquanto um distrai a vítima, o outro realiza saques indevidos da conta.

A 37ª DP apurou que eles já possuem antecedentes criminais e são suspeitos de uma tentativa de furto qualificado ocorrida no bairro de Rocha Miranda, na Zona Norte. Ainda segundo a polícia, o grupo criminoso que integram age em diversas agências bancárias do Rio de Janeiro, aplicando golpes semelhantes.

O caso segue em investigação pela 37ª DP, que busca localizar o comparsa e desarticular completamente a quadrilha. O preso deste sábado responderá por tentativa de furto e associação criminosa.