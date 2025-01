Motorista perde controle do carro e cai dentro de vala no Rocha

Incidente aconteceu próximo ao Rincão do Senhor - Foto: Divulgação

Um carro caiu em uma vala que corta a Rua Waldir dos Santos, no bairro Rocha, próximo ao Rincão do Senhor, durante a madrugada deste domingo (19). De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve solicitação de atendimento para o local, e, até o momento, não há informações sobre possíveis vítimas.

A ocorrência está sendo investigada, e as autoridades aguardam mais detalhes para esclarecer o incidente.