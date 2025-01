Estado reúne dicas para cariocas montarem roteiro para o primeiro feriado de 2025

Vale do Café. - Foto: Divulgação/ Governo do Estado

Vale do Café. - Foto: Divulgação/ Governo do Estado

No primeiro feriado de 2025, que homenageia o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião, o Governo do Estado promove e apoia roteiros turísticos, eventos esportivos e festas para quem pretende aproveitar os três dias de folga. Com a folga, os cariocas podem preparar seus roteiros e curtir as atrações da própria cidade ou desbravar as maravilhas do interior.

Muito além das atrações da capital, neste fim de semana, diversos municípios fluminenses estão com uma programação diversificada, que inclui passeios históricos, mergulhos em cachoeiras e as igrejas do padroeiro, tombadas pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. Não sabe o que fazer? Então, confira as dicas que o Governo do RJ separou.

Vale do Café

O queridinho da vez no roteiro rural do Vale do Café é o distrito de Ipiabas, que fica a quase 700 metros de altitude, na cidade de Barra do Piraí. Um dos trunfos da localidade, que desponta como destino da vez na região, é a mistura de atrações históricas (casarões de antigas fazendas, pontes e túneis ferroviários do século XIX) com boa gastronomia, atividades culturais e paisagens naturais.

Além das ações de preservação ambiental e dos patrimônios históricos do Estado, o Governo do RJ também apoia os produtores locais e investe, por meio de editais culturais ou a partir de arranjos produtivos locais, nas ações e projetos que valorizam a identidade cultural fluminense e nos produtos que promovem o Estado como vitrine do Brasil, como os artesão cadastrados pela Secretaria de Estado de Turismo.

Neste feriado, turistas encontram roteiros que incluem caminhadas até a Cachoeira da Floresta, trilhas até o topo da Pedra do Gavião, um paredão com quase 100 metros de altura, parada para fotos no túnel da Rede Mineira de Viação (de 1883), entre outras atrações.

Turismo religioso

Os que preferem seguir um roteiro religioso no feriado do padroeiro poderão acompanhar a tradicional procissão de São Sebastião, na capital. O cortejo sai da Basílica Santuário de São Sebastião dos Frades dos Capuchinhos, na Tijuca, às 16h, até a Catedral Metropolitano, no Centro do Rio de Janeiro, onde acontece a missa solene, às 17h.

Há a opção de visitar uma das dezenas igrejas e capelas que reverenciam o santo espalhadas pelos estados. A Igreja de São Sebastião de Itaipu, Niterói, tombada pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural (INEPAC), destaca-se no cenário pela beleza de seu estilo neoclássico.

No município de São Sebastião do Alto, situado a cerca de três horas de viagem da cidade do Rio de Janeiro e a uma hora de Nova Friburgo, no dia 20 também é comemorado o dia do padroeiro da cidade, com missa, às 10h, procissão, a partir de 18h, e shows, às 21h.

Outro município que tem São Sebastião como padroeiro é Barra Mansa, no Sul do estado, onde no dia 20 acontece uma festa, com programação variada, organizada pela Paróquia da Igreja da Matriz, além de missas ao longo do dia, a partir das 6h.

Atrações esportivas

Os adeptos dos esportes também terão opções de lazer. Já nos dias 17 e 18 de janeiro, acontece o Breaking do Verão, um campeonato internacional 1 x 1 de breaking, a mais nova modalidade das Olimpíadas de 2024. O evento vai acontecer na Fundição Progresso, na Lapa. O credenciamento acontece às 14h e início às 16h. Entrada gratuita para o público. Interessados em participar da competição podem se inscrever pelo site (breakingdoverao.com.br). O evento é realizado com patrocínio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

No dia 20, acontece a tradicional Corrida de São Sebastião, no Aterro do Flamengo. A largada será às 7h30. Na Zona Norte, a turma que gosta de judô vai encontrar uma programação especial.

Já o Campeonato Mano a Mano chega à sua 10ª edição com nomes consagrados do judô, no Galpão do Engenhão, dia 19 de janeiro, a partir das 11h. Os desafios serão em equipes. A programação é gratuita e aberta ao público, mas sujeita a lotação. Os dois eventos recebem apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer