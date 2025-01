Proeis Maricá prende dupla suspeita de praticar assaltos de bicicleta

Policiais militares em serviço pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis Maricá) prenderam, nesta sexta-feira (17/01), uma dupla suspeita de praticar roubos no Centro de Maricá. Eles foram encontrados no bairro Parque Nanci após monitoramento das câmeras do Centro Integrado de Operações na Segurança Pública (Ciosp).

Os dois suspeitos, que usavam bicicletas para praticar os crimes, portavam um simulacro de pistola e estavam de posse de telefones celulares. Os agentes foram acionados por um Totem de Segurança por uma vítima. A partir daí, o Ciosp começou a monitorar os homens.

Municiados com as informações do Ciosp, os policiais do Proeis abordaram a dupla próximo ao Parque Nanci. A ocorrência foi levada para a 82ª DP (Maricá) e, em seguida, os dois foram levados para a Central de Flagrantes, a 76ª DP (Niterói), onde ficarão presos e a disposição da Justiça.