Batalhão de Cabo Frio prende foragido com informações do Disque Denúncia

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 25º BPM (Cabo Frio), após informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na noite desta sexta-feira (17), na Rua Barão da Torre, no Samburá, em Cabo Frio, Região dos Lagos, o criminoso Jadson de Souza Borges, vulgo “JD”, de 25 anos.

De posse de informações sobre um local de vendas de drogas e de sua localização, policiais foram ao endereço e conseguiram prendê-lo novamente. “JD”, foi preso pela primeira vez em março de 2019, e se evadiu em outubro do mesmo ano, sendo recapturado em julho de 2021. Cumprindo pena em regime semiaberto, deixou a unidade prisional em 12/10/2024, com direito às saídas temporárias para Visitação Periódica ao Lar (VPL) e não retornou, sem apresentar qualquer justificativa, o que, por si, é suficiente para caracterizar sua evasão do sistema prisional.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), Espécie de prisão: Por condenação transitada em julgado, pelo crime de tráfico de drogas e, diante dos fatos ele foi conduzido à 126ª DP (Cabo Frio), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, será levado a uma unidade prisional, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

Assim o 4ºCPA/25ºBPM, pede o apoio da população para denunciar o paradeiro de de foragidos da Justiça, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido