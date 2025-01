Polícia investiga se PM e mulher foram mortos por ex que não aceitava término do casamento com a jovem no RJ

O policial militar Jorge Gutemberg matou a ex-mulher, Ariane Barreto e o atual namorado dela, o cabo PM Washington Souza da Silva, de 36 anos, na madrugada deste sábado(18), num bar do bairro Rancho Novo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As circunstâncias do crime são investigadas por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Horas depois, o corpo de Jorge Gutemberg foi encontrado com um tiro na cabeça na Rodovia Presidente Dutra, a menos de um quilômetro de onde o casal foi morto.

A tese principal da investigação é de duplo homicídio passional, seguido de suicídio. Agora, o trabalho dos investigadores é saber se houve violência doméstica, já que a motivação seria de Jorge não aceitar o fim do relacionamento e o novo relacionamento da ex-mulher.

A DH da Baixada Fluminense investiga o caso | Foto: Reprodução

O crime aconteceu na Rua Luís Sobral, em Rancho Novo. O corpo de Jorge foi encontrado dentro de um carro na Dutra, com sua arma ao lado. Familiares reconheceram o corpo do policial no Instituto Médico Legal.



Ainda segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e outras diligências estão sendo realizadas. Washington era lotado no 20ºBPM (Mesquita).