Alexandre Frota tem pedido de gratuidade de Justiça negado; Entenda

O pedido de gratuidade de justiça, solicitado por Alexandre Frota, foi negado no processo movido pela WE AMPP TECNOLOGIA. A causa do pedido seria que o ator estaria falido e sem condições de arcar com as despesas do processo, conforme apontam as informações da Coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Após a quebra de contrato, a empresa de marketing iniciou uma ação na justiça contra Alexandre Frota. Na justiça, a empresa alegou que o ator e político não teria quitado cinco meses de serviço e pediu o pagamento de mais de R$ 20 mil atrasados. Além disso, afirmou que Frota não respeitou uma das cláusulas que proibia o acesso de terceiros às redes sociais do ator.

Entenda o caso

Em outubro de 2024, Alexandre Frota apresentou sua defesa no processo movido pela WE AMPP TECNOLOGIA e solicitou o benefício de gratuidade de justiça para responder à ação.

O ator disse que não teria condições de arcar com os custos básicos da ação e relembrou a época em que foi declarado insolvente por estar falido.

Frota ainda afirmou que suas dívidas ultrapassam o valor total de seu patrimônio e que, na época, estava desempregado e sem renda fixa.

Em um segundo momento, o acusado alertou que duas cláusulas do contrato com a empresa poderiam "defendê-lo", pois o documento assinado entre as partes previa a obrigação de pagamento desde que ele fosse eleito vereador de Cotia.

Ainda segundo ele, o distrato entre as partes foi firmado antes do término da corrida eleitoral, portanto, a empresa não faria jus ao pagamento.

Além disso, Frota afirmou que a empresa não comprovou a prestação de serviços que levaram à sua contratação. Ele também disse que não poderia fornecer acesso às suas contas de redes sociais para terceiros.

Defesa negada pela Justiça

Já em novembro, a justiça resolveu não receber a defesa do ator.

A negativa da contestação do atual vereador de Cotia ocorreu por causa do descumprimento de uma exigência legal para sua defesa.

Por estar sendo acusado em um processo de execução de cobrança, Frota teria o dever de depositar em juízo uma quantia para poder questionar as cobranças.

Após sua defesa ser rejeitada, Frota recorreu, alegando que não realizou o depósito previsto por lei devido à sua situação financeira. Entretanto, o recurso também foi indeferido.