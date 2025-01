Homem é detido após descumprir medida protetiva em Maricá

Agentes do Grupamento Maria da Penha (GMAP), da Guarda Municipal de Maricá (GMM), detiveram um homem que descumpriu medidas protetivas e tentou invadir a residência da ex-mulher no Jardim Atlântico, em Itaipuaçu. A ação aconteceu na noite desta quinta-feira (16/01).

A equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Com apoio do grupamento de Ronda Ostensiva Municipal (Romu), os agentes foram até a residência. A vítima, que estava em casa com o neto quando o suspeito arrombou a porta, contou que foi casada com o homem por 25 anos. Ela já havia registrado queixas e solicitado medidas protetivas por conta de ameaças de morte.

Após a invasão ao domicílio, o homem fugiu do local antes da chegada das equipes da Guarda Municipal. Os agentes levaram a vítima até a 82ª DP (Maricá) para confecção do registro de ocorrência por conta do descumprimento das medidas protetivas. Posteriormente, a mulher optou por retornar para casa.

Pouco depois, a nora da vítima informou que o homem estava novamente na residência. Ao chegar no local, os agentes foram desacatados e agredidos pelo homem. A equipe conduziu o homem até a 82ª DP. Em seguida, as equipes seguiram para a Central de Flagrantes, na 76ª DP - Niterói, onde foi lavrada a prisão em flagrante.

Os agentes também atuaram na última quarta-feira (15/01) no translado para exame de corpo de delito de uma vítima de violência doméstica. A equipe foi acionada pela assistente social do Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro.

Segundo a vítima, no dia 12/01, por volta das 22h, ao abrir a porta de sua residência, foi atacada por um homem que a segurou, fazendo com que caísse e batesse o ombro fortemente no chão. Por conta do grito de dor, a filha de dois anos da agredida acordou e começou a chorar. Os vizinhos, ao ouvirem a situação, acionaram a polícia, e o agressor fugiu.

Após a realização do exame de corpo de delito, a equipe do Grupamento Maria da Penha conduziu a assistida até o local solicitado por ela, garantindo sua integridade e segurança. Vale frisar que a vítima já é assistida pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), da Secretaria de Defesa dos Direitos das Mulheres.

Grupamento Maria da Penha

O trabalho preventivo se baseia na proteção das vítimas com aplicação da Lei Maria da Penha, que classifica como crime qualquer tipo de abuso de origem física, patrimonial, sexual, moral e psicológica contra a mulher. As vítimas contam com apoio psicológico, jurídico e de assistentes sociais, para que se sintam realmente acolhidas.

As vítimas de violência doméstica podem solicitar acompanhamento da Guarda Municipal por meio da Casa da Mulher, que fica na Rua Vereador Luiz Antônio da Cunha, 50 – Centro, ou por meio dos telefones (21) 96809-1516 (Disque Seop) e 153 (Guarda Municipal). Após o primeiro atendimento, as equipes do Grupamento Maria da Penha – que atuam 24 horas – ficarão responsáveis pelo acompanhamento de cada caso, incluindo visitas domiciliares e orientações por mensagens via aplicativo.

Além disso, de acordo com o tipo de violência sofrida, a vítima será acompanhada pelos agentes do Grupamento Maria da Penha até a delegacia. Em caso de violência física ou sexual, os guardas a acompanham para unidade de saúde, para o atendimento necessário.