Acidente entre ônibus e carro deixa criança morta e quatro feridos na RJ-114

As causas do acidente ainda não foram confirmadas pelas autoridades - Foto: Divulgação

As causas do acidente ainda não foram confirmadas pelas autoridades - Foto: Divulgação

Um acidente entre um ônibus e um carro de passeio, na RJ-114, via que liga Maricá a Itaboraí, resultou na morte de uma criança e em quatro pessoas feridas, nesta sexta-feira (17). A batida ocorreu em uma parte da estrada que vem registrando aumento no fluxo de veículos, porém as causas do acidente ainda não foram confirmadas pelas autoridades.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, equipes dos batalhões de Maricá, Itaboraí e Niterói foram acionadas e trabalharam em conjunto no socorro às vítimas. Os bombeiros realizaram os atendimentos ainda no local e encaminharam os feridos para o Hospital Che Guevara, em Maricá. Apesar dos esforços, infelizmente, a criança não resistiu aos ferimentos.

Leia também:

Polícia prende homem por roubo em Icaraí, Niterói

Fies: inscrições para o primeiro semestre começam em 4 de fevereiro

Até o momento, não se sabe as circunstâncias da colisão, e os responsáveis pela investigação não informaram os detalhes sobre as possíveis causas do acidente.