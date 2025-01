PM apreende material entorpecente em Niterói

Na noite da última quinta-feira (16), durante um patrulhamento na Estrada da Fazendinha, no bairro Badu, em Niterói, policiais do Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO), apreenderam uma mochila com material entorpecente e 2 radiotransmissores após a fuga de suspeitos no local.

Durante a ação, que tinha como objetivo coibir roubo e furto de veículo e a pedestre na área, os agentes avistaram suspeitos na prática de tráfico de drogas. Ao notarem a presença dos policiais, os criminosos fugiram deixando a mochila para trás.

Os materiais foram levados à 79ª DP (Jurujuba) para registro e apreensão.

