Polícia Civil prende mãe e padrasto que mataram criança de 2 anos

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam um casal, nesta quinta-feira (16/01), por homicídio contra uma criança de 2 anos. A mãe e o padrasto do menor são acusados de espancá-lo, na última terça-feira (14/01), causando sua morte. O crime foi praticado na residência deles, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O menino chegou a ser levado para uma unidade hospitalar com diversas lesões, no rosto, tórax, abdome, fígado e pulmão, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante as investigações, os agentes constataram diversas contradições nos depoimentos do casal. Após a análise do laudo pericial, que comprovou o espancamento, a autoridade policial da DHBF representou pela prisão dos autores.

Contra eles, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.