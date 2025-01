Preso homem acusado de roubar bancas de jornal em Niterói

Policiais civis da 76ª DP (Niterói) prenderam, na última quinta-feira (16), um homem que roubou uma banca de jornal no Centro de Niterói. Ele foi capturado no mesmo município, após investigações e diligências de campo da unidade.

O caso que motivou a captura ocorreu em dezembro do ano passado. Imagens obtidas pela delegacia flagraram quando o acusado entra na banca de jornal e, com uma faca, ameaça a funcionária pedindo todo o dinheiro do caixa. Após o crime, ele fugiu do local.

De acordo com os agentes, o homem também é alvo de outras investigações sobre o mesmo delito, sempre na mesma região. As diligências continuam para esclarecer esses crimes.

