PM suspeito de integrar milícia é preso dentro de batalhão em Nova Iguaçu

O sargento da PM, André Barbosa Cabral, foi preso dentro do 9º BPM (Rocha Miranda), suspeito de ter ligação com a milícia que atua em Nova Iguaçu, na Baixada, nesta quinta feira (16). A pedido do Grupo de Atuação Especializado no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o oficial foi afastado de suas funções públicas.

Quem também foi procurado foi, Warley Paul Mansur de Souza, apontado como braço direito do miliciano Gilson Ignácio de Souza Júnior, o Juninho Varão. Warley não foi encontrado e já é considerado foragido.

Segundo o Gaeco, Cabral "ocupava uma posição de liderança em regiões de Nova Iguaçu, como Valverde e Cabuçu, onde exercia controle armado sobre as atividades da milícia, que incluíam a prática de homicídios, extorsão, agiotagem, lavagem de dinheiro, distribuição clandestina de sinais de TV e internet, porte e posse ilegal de armas, entre outros delitos".

O PM se intitulava um dos fundadores da milícia na localidade. Já Warley Mansur, desempenhava funções como cobrador e executor das ordens da organização. Além de pedir a prisão de Cabral e Mansur, o Gaeco denunciou a dupla por organização criminosa.

Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, André Barbosa faz parte de quadrilhas a mais de 15 anos. No fim dos anos 2000, quando ainda era cabo, ele foi acusado de integrar o “Bonde do Jura”, um grupo de extermínio comandado pelo sargento da PM Juracy Alves Prudêncio. Essa aliança aparece num processo de 2009, no qual os dois são acusados de formação de quadrilha. Cabral acabou absolvido na ação.