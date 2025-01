Acusado de matar turista é preso em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio

Policiais militares do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 31º BPM, após trabalho de monitoramento e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na manhã desta quinta-feira (16), na Rua Caminho do Fontela, na Comunidade do Fontela, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio, o acusado e foragido da Justiça, Antônio Styff Robert Santana, vulgo Paraíba, de 19 anos. Ele é um dos envolvidos na morte da turista Diely Silva, de 34 anos, que entrou por engano na Comunidade do Fontela, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio, no fim de dezembro, como passageira de um carro por aplicativo.

Um adolescente de 16 anos, apontado como um dos autores dos disparos, já tinha sido detido. Segundo a polícia, Paraíba e José Paixão Agostinho Filho, o Meio Quilo, outro envolvido e que ainda se encontra em liberdade, estavam reunidos junto do autor adolescente em um ponto de venda de drogas, quando o carro das vítimas se aproximou. De acordo com as investigações, a dupla contribuiu "igualmente para impedir a passagem e alvejar o veículo" onde estava a turista.

Outros dois que tiveram suas prisões decretadas pela Justiça, foram os traficantes Edgar Alves de Andrade, o “Doca da Penha ou Urso”, e seu braço direito, Carlos da Costa Neves, o “Gardenal”. Apesar de estarem escondidos no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio, e por ocupar cargos hierárquicos na facção Comando Vermelho (CV), foram os dois que estabeleceram a norma para circulação na comunidade. Essas normas teriam sido criadas para impedir invasões de facções rivais.

Diante dos fatos, Paraíba foi conduzido à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde foi cumprido o Mandado de Prisão, e, posteriormente, ele será encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

O 2ºCPA/31ºBPM, pede o apoio da população para denunciar o paradeiro de foragidos da Justiça, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido